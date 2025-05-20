Орловская соцзащита отказывалась признавать семью многодетной

В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Нарушение выявили в Свердловском районе. Здесь надзорное ведомство защитило права многодетной матери.

В декабре минувшего года женщина обратилась в местный филиал «Областного центра социальной защиты населения». Орловчанка хотела получить удостоверение, которое подтверждает статус многодетной семьи, но получила отказ.

Однако органы социальной защиты приняли такое решение в связи с «непредоставлением копии одного из документов». Однако прокуратура сочла отказ незаконным и обратилась в суд.

В итоге Свердловский районный суд тоже встал на сторону прокуратуры. Уточняется, что его решение уже вступило в силу.

ИА «Орелград»