Орловца осудили за смерть юного велосипедиста

Авария произошла в Орле на переходе на Городской улице.

8 августа 2023 года 40-летний водитель ехал на «Киа Рио» со стороны улицы Поселковой по Городской. Примерно с 17:40 до 18:30 он не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом. Перед машиной оказался подросток на велосипеде. Произошло столкновение. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и пояснил, что двигался от моста в направлении базы «Лесоторговая». Слева от него ехал белый «Тигуан». Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, тот автомобиль стал замедляться. Он также сбавил скорость и, не увидев пешеходов, продолжил движение. Когда до зебры оставалось несколько метров, из-за соседнего автомобиля на большой скорости выскочил велосипедист. Предпринять меры экстренного торможения не имел возможности, так как расстояние было слишком маленькое, пояснил водитель.

Как видела ДТП со своей стороны, рассказала женщина, управлявшая «Тигуаном». Проехав мост, она повернула направо. Двигалась по левой полосе дороги со скоростью 30-40 км/ч. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, она увидела, что слева направо дорогу быстро переезжает молодой человек верхом на велосипеде. Он выехал на пешеходный переход с тротуара, не останавливаясь и не смотря по сторонам. На встречной полосе автомобили стояли в пробке, поэтому пропустили велосипедиста. Она заметила парня прямо перед тем, как он выехал на пешеходный переход. Начала тормозить примерно за 7-10 метров до пешеходного перехода и остановилась. Когда велосипедист поравнялся с правой стороной ее автомобиля, она боковым зрением увидела, что едущий справа «Киа Рио» не тормозил. Прошло несколько секунд. От удара подросток отлетел на расстояние около десяти метров, велосипед был откинут еще дальше, в сторону остановки общественного транспорта. «Киа Рио» в момент наезда свернул резко влево, ударив левым задним крылом край ее автомобиля, и остановился по диагонали. Находясь в шоке от произошедшего, она сначала не поняла, что ее зацепили, поэтому свернула вправо и отъехала чуть дальше. Остановилась, вышла из машины и побежала к молодому человеку. Увидела, что у него идет кровь, подходить близко не стала. Спросила у рядом стоящих очевидцев, живой ли молодой человек, на что ей ответили, что он дышит.

Еще один свидетель рассказала, что после 17 часов она следовала с работы домой на машине «Шкода Фабия» со стороны базы «Лесоторговая». На дороге образовалась пробка, быстро двигаться было невозможно. Когда подъезжала к пешеходному переходу, напротив автозаправочной станции «Роснефть» увидела парня, который очень быстро ехал на велосипеде по дорожке возле проезжей части. Она посигналила ему и даже выругалась нецензурно, так как он резко перед ней выскочил на проезжую часть. Он посмотрел вдаль поверх машин, после чего стал разгоняться, стоя на велосипеде. Далее она продолжила движение и услышала позади глухой звук удара. Поняла, что его сбили.

Эксперт-автотехник пояснил, что водитель автомобиля «Киа Рио» мог избежать ДТП, если бы соблюдал правила дорожного движения. Водитель «Киа Рио» не снизил скорость перед пешеходным переходом, хотя впереди идущая машина начала торможение. Велосипедист также нарушил правила, проехав через пешеходный переход на велосипеде (должен был идти пешком).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признал наличие у виновного малолетних детей, полное признание подсудимым своей вины, чистосердечное раскаяние, принесение извинений потерпевшим, добровольное возмещение имущественного ущерба и компенсацию морального вреда, а также несоблюдение велосипедистом правил движения. Водитель признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ. В качестве наказания назначены принудительные работы на срок 2 года с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Также ему запрещено управлять транспортными средствами на два с половиной года.

Приговор вынесен в январе 2025 года. Решение опубликовано на сайте суда в мае.

ИА “Орелград”