На Орловщине прокуратура добилась открытия нового школьного маршрута

20.5.2025 | 16:00 Новости, Образование, Транспорт

Нарушение выявили в Малоархангельском районе.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Местная прокуратура установила, что дети, которые проживают в селе Хитрово, обучаются в Ивановской школе. При этом расстояние между образовательным учреждением и населённым пунктом составляет 7 километров.

Однако учащимся приходилось добираться туда самостоятельно. В итоге орган надзора внёс представление главе района.

Чиновники приняли его к сведению и устранили нарушения. В свою очрередь, Департаментом образования Орловской области предоставил районной администрации автобус марки «Газель». На данный момент уже открыт новый школьный маршрут, ведущий из села к школе и обратно.

ИА «Орелград»


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