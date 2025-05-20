На Орловщине прокуратура добилась открытия нового школьного маршрута

Нарушение выявили в Малоархангельском районе.

Местная прокуратура установила, что дети, которые проживают в селе Хитрово, обучаются в Ивановской школе. При этом расстояние между образовательным учреждением и населённым пунктом составляет 7 километров.

Однако учащимся приходилось добираться туда самостоятельно. В итоге орган надзора внёс представление главе района.

Чиновники приняли его к сведению и устранили нарушения. В свою очрередь, Департаментом образования Орловской области предоставил районной администрации автобус марки «Газель». На данный момент уже открыт новый школьный маршрут, ведущий из села к школе и обратно.

ИА «Орелград»