На «Орловском титанике» устанавливают чиллер-фанкойл

20.5.2025 | 16:15 Важное, Медицина, Новости, Строительство

Так называется система, которая обеспечивает нужную температуру, вентиляцию и кондиционирование в больших помещениях.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом объявили в «Орёлгосзаказчике».

Впрочем, установка и монтаж системы ещё не завершены полностью. На крыше будущего Многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы должны появиться шесть чиллеров (вместе с комплектующим оборудованием). Пока что их только четыре.

Работы выполняют сотрудники подрядной организации — ООО «Стрела». Известно, что на объекте работает башенный кран, способный поднять до 160 тонн. Именно его используют для подъёма оставшихся чиллер-фанкойла (на высоту в 44 метра).

Основным отличием этой системы от других подобных является то, что в ней используется не фреон, а обыкновенная вода. Поэтому для неё нужны теплоизолированные водопроводные трубы, чья стоимость заметно меньше медных фреоновых.

Фото: vk.com/orlgz57

ИА «Орелград»


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