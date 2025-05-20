На «Орловском титанике» устанавливают чиллер-фанкойл

Так называется система, которая обеспечивает нужную температуру, вентиляцию и кондиционирование в больших помещениях.

Об этом объявили в «Орёлгосзаказчике».

Впрочем, установка и монтаж системы ещё не завершены полностью. На крыше будущего Многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы должны появиться шесть чиллеров (вместе с комплектующим оборудованием). Пока что их только четыре.

Работы выполняют сотрудники подрядной организации — ООО «Стрела». Известно, что на объекте работает башенный кран, способный поднять до 160 тонн. Именно его используют для подъёма оставшихся чиллер-фанкойла (на высоту в 44 метра).

Основным отличием этой системы от других подобных является то, что в ней используется не фреон, а обыкновенная вода. Поэтому для неё нужны теплоизолированные водопроводные трубы, чья стоимость заметно меньше медных фреоновых.

ИА «Орелград»