В Железнодорожном районе Орла выявлены незаконные гаражи

20.5.2025 | 14:43 ЖКХ, Новости

Около дома №4 по переулку Товарный обнаружено шесть металлических конструкций.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Гаражи установлены без разрешения на муниципальной земле (кадастровый квартал 57:25:0030523:84). 20 мая 2025 года на объектах размещены официальные уведомления о нарушении и проведена их фотофиксация. Владельцам гаражей предлагается в добровольном порядке освободить земельный участок до 30 мая.

Данное сообщение является официальным уведомлением о необходимости соблюдения земельного законодательства и освобождения муниципальной территории от самовольных построек.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2025 год

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