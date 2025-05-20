В Железнодорожном районе Орла выявлены незаконные гаражи

Около дома №4 по переулку Товарный обнаружено шесть металлических конструкций.

Гаражи установлены без разрешения на муниципальной земле (кадастровый квартал 57:25:0030523:84). 20 мая 2025 года на объектах размещены официальные уведомления о нарушении и проведена их фотофиксация. Владельцам гаражей предлагается в добровольном порядке освободить земельный участок до 30 мая.

Данное сообщение является официальным уведомлением о необходимости соблюдения земельного законодательства и освобождения муниципальной территории от самовольных построек.

ИА “Орелград”