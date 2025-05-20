Орловец использовал кочергу для убийства

Дело рассмотрят в Советском районном суде Орла.

Обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому по статье «убийство», утвердил Мценский межрайонный прокурор. В преступлении обвиняется местный житель.

Предварительно установлено, что всё произошло 4-го ноября минувшего года (в День народного единства), в деревне Нижнее Ущерово. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в словесный конфликт со своим знакомым.

В итоге он нанёс оппоненту «колото-резаное ранение груди». Затем орловец взял металлическую кочергу и ударил ей по голове и туловищу противника — не менее двух раз. Потерпевший скончался.

«Обвиняемый полностью признал вину в содеянном», – указали в орловском управлении Следственного комитета России.

ИА «Орелград»