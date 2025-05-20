В Орле самокатчик попал под «Рено»

20.5.2025 | 13:20 Новости, Происшествия

По предварительным данным, автомобилист не уступил ему дорогу.

Фото: ГАИ Орловской области

Авария произошла накануне в 17 часов 10 минут. Местом действия стала территория у дома по Поселковой, 1 — перекрёсток неравнозначных дорог.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, 49-летний водитель Renault Scenic ехал со стороны Городской в сторону Лужковской. Поворачивая на неё, он не уступил дорогу самокату и допустил столкновение с ним.

Электросамокатом Kugo управлял 27-летний мужчина. Он получил телесные повреждения. Травмы оказались серьёзными – «Скорая» доставила орловца в областную клиническую больницу. Затем его госпитализировали.

Всего за сутки в Орловской области зарегистрировано 11 ДТП.

ИА «Орелград»


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