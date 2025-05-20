В Орле для запуска приюта для собак требуется ещё 10,5 миллиона

Об этом стало известно на профильном комитете облсовета.

Заседание прошло сегодня. Как сообщает «Орёлтаймс», цифру огласил депутат Виктор Макаров. «Откуда взялась эта сумма?» – задался вопросом народный избранник.

С пояснением выступила Наталья Соляева, исполняющая обязанности главы управления ЖКХ Администрации Орла. По её словам, 4,1 миллиона требуются для устранения выявленных недостатков, а ещё около 6,5 миллиона – «для внутреннего наполнения» приюта.

При этом чиновница отметила, что «у нас» (городских властей) «этих денег нет» и предложила обратиться за помощью в областной бюджет.

Напомним, что на данный момент приют находится в оперативном управлении «Спецавтобазы». В марте суд официально постановил привести его в соответствие с законодательством. При этом в январе губернатор Андрей Клычков анонсировал скорое открытие приюта. Изначально же объект должен был быть готов к октябрю 2022-го года.

ИА «Орелград»