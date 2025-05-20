Орловское ООО «Доверие» оштрафовали на полмиллиона

Компания неофициально заплатила другому юрлицу за отказ от конкуренции.

Любопытное дело рассмотрел мировой судья участка №2 Заводского района города Орла.

Нарушение выявила прокуратура. Выяснилось, что общество с ограниченной ответственностью «Доверие» участвовало в электронном аукционе. Предметом закупки являлось оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров работников одной из организаций.

Представитель «Доверия» достиг незаконной договорённости с другим участником аукциона. Конкурент пообещал, что не будет понижать свою цену, что позволит «Доверию» одержать победу и заключить контракт. В обмен на эту «услугу» представитель «Доверия» передал ему 150 тысяч рублей.

Однако прокуратура сочла это нарушением законодательства о коррупции. В итоге было возбуждено административное дело о незаконном вознаграждении в интересах юридического лица. Итогом стал солидный штраф.

«По указанному факту также расследуется уголовное дело», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»