В Орле пройдёт приём по защите прав детей

С орловцами встретятся прокурор нашего региона и уполномоченный по правам ребёнка.

Приём приурочат ко Дню защиты детей, который отмечается 1-го июня. Однако мероприятие пройдёт 2-го числа.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин и уполномоченный по правам ребёнка в нашем регионе Константин Домогатский примут граждан вместе. Пообщаться с ними смогут родители детей, их законные представители, а также сами несовершеннолетние (в возрасте от 14 лет).

Приём состоится в здании прокуратуры Орловской области (на Красноармейской, 17-А) в 11 часов.

Телефоны для предварительной записи:

40-56-49 – исполняющий обязанности старшего помощника прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Елена Калашник,

8-903-637-14-95 – дежурный прокурор прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»