В Орле пройдёт приём по защите прав детей

20.5.2025 | 11:13 Новости, Общество

С орловцами встретятся прокурор нашего региона и уполномоченный по правам ребёнка.

ИА “Орелград”

Приём приурочат ко Дню защиты детей, который отмечается 1-го июня. Однако мероприятие пройдёт 2-го числа.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин и уполномоченный по правам ребёнка в нашем регионе Константин Домогатский примут граждан вместе. Пообщаться с ними смогут родители детей, их законные представители, а также сами несовершеннолетние (в возрасте от 14 лет).

Приём состоится в здании прокуратуры Орловской области (на Красноармейской, 17-А) в 11 часов.

Телефоны для предварительной записи:

  • 40-56-49 – исполняющий обязанности старшего помощника прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Елена Калашник,
  • 8-903-637-14-95 – дежурный прокурор прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»


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