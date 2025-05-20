Суд защитил право инвалида на лекарства

Еще одному жителю Орловской области пришлось воевать с облздравом в суде.

Орловский районный суд рассмотрел исковое заявление прокурора, поданное в интересах местного жителя к Департаменту здравоохранения Орловской области об обязании обеспечить пациента необходимым ему лекарственным препаратом. Как пояснили в пресс-службе суда, мужчина, 1960 года рождения, является инвалидом 2-й группы. Врач назначил ему лекарственные препараты, которые внесены в список льготных. Однако мужчине льготные лекарства не предоставляли «по причине отсутствия финансирования на его приобретение».

«Ввиду бездействия органа государственной власти мужчина фактически лишен возможности использовать предоставленное ему право на бесплатное обеспечение лекарственного препарата за счет бюджетных денежных средств, – следует из информации суда. – Суд согласился с требованиями прокурора, обязал департамент здравоохранения Орловской области своевременно бесплатно обеспечить мужчину, лекарственным препаратом в соответствии с назначенной схемой лечения вплоть до отмены препарата лечащим врачом».

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Но стоит подчеркнуть, что тянуть со снабжением инвалида лекарствами чиновники больше не смогут: в части обеспечения гражданина лекарственным препаратом решение суда обращено к немедленному исполнению. Тем временем пресс-служба Урицкого районного суда сообщила об удовлетворении еще 15-ти аналогичных исков.

Они были поданы прокурором, который выступил в защиту нарушенных прав жителей Шаблыкинского района. Во всех случаях ответчиком также выступал региональный департамент здравоохранения. В ходе судебных разбирательств было установлено, что ряд жителей Шаблыкинского района, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, сталкивались с несвоевременным предоставлением медикаментов.

«Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, указав, что не обеспечение льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами создает условия, угрожающие их здоровью, а также нарушает гарантированные конституционные права. Дополнительно по трем исковым заявлениям была взыскана компенсация морального вреда», – резюмирует пресс-служба Урицкого районного суда.

ИА “Орелград”