В Орле выделят 420 миллионов рублей на культуру

Городские власти актуализировали паспорт муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2023-2025 годы» прошла очередной этап актуализации и утверждена в обновленной редакции. Основные задач программы: создание условий для более полного удовлетворения потребностей населения города Орла в услугах муниципальных учреждений культуры и условий для укрепления и популяризации национально-культурных традиций.

Муниципальная программа реализуется в два этапа: первый из них уже прошел в 2023 и 2024 годах, второй этап стартовал в 2025 году. Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города Орла и областного бюджета. Общий планируемый объем финансирования составляет 914,089 миллиона рублей, в том числе за счет средств бюджета города Орла – 878,27 миллиона рублей. Объем финансирования на 2025 год – 422,45 миллиона рублей, из которых Орел выделит из своей казны 391,38 миллиона рублей, остальное добавит область.

Программой предусмотрено повышение уровня удовлетворенности населения города Орла качеством предоставляемых учреждениями культуры услуг, обеспечение поддержки работников муниципальных учреждений культуры, увеличение количества посещений населением муниципальных библиотек, платных культурно-досуговых, театральных и концертных мероприятий, ежегодный рост количества участников клубных формирований.

Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в городе представляют одна юношеская, три детских, одна семейная, десять общедоступных библиотек, два библиотечно-информационных центра, входящих в состав муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Орла», восемь учреждений дополнительного образования, централизованный парковый комплекс, муниципальный ансамбль танца «Славица», муниципальный театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина, Орловский городской центр культуры, культурно-досуговый центр «Металлург».

В учреждениях дополнительного образования города обучается более 3 тысяч детей, пользователями библиотек является каждый четвертый житель города, в кружках и студиях занимается 3,3 тысячи человек, в течение года учреждениями культуры проводится более 3 тысяч мероприятий.

ИА “Орелград”