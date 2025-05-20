В Орле дети нарисовали Победу

Работы орловских детей представили на выставке в областной библиотеке.

В Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина, в фойе читального зала, отрылась художественная выставка «Дети рисуют Победу», которая проработает по 8 августа 2025 года. Экспозицию составили рисунки детей, которые приняли участие в организованном накануне празднования Дня Победы конкурсе. Он был проведен для дошколят и школьников Орловской области, которым организаторы предложили творчески поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и участников СВО.

«Ребята посвятили трогательные рисунки героям, которые сражались и сражаются за Победу нашей Родины. Часть из них вошла в состав экспозиции, открывшейся в «Бунинке», – уточнили в областной библиотеке. – В конкурсе принимали участие юные орловцы в двух возрастных категориях: от 3 до 6 лет и от 7 до 12 лет. Они нарисовали много трогательных и искренних рисунков, в которых почтили память не вернувшихся домой героев и просто сказали спасибо всем причастным к Великой Победе, а также тем, кто сейчас находится на передовой – выполняет задачи в рамках спецоперации».

Кстати, просмотр художественных работ участников конкурса возможен и в дистанционном режиме онлайн. В «Бунинке» напомнили, что в отделе производственной литературы работает клуб выходного дня «Игротека – в библиотеке», в воскресные дни с 11 до 16 часов.

Библиотека приглашает всех желающих приятно провести время прийти и сыграть в настольные игры: лото, пазлы, шашки, шахматы, игры-ходилки и др. «Игры, как и книги, развивают интеллект, эрудицию, словарный запас, улучшают логическое мышление. Но самое главное – это живое общение» – подчеркнули в библиотеке.

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ИА “Орелград”