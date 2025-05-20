Свиней в Орловской области стало еще на 10 процентов больше

Рост поголовья животных зафиксировали статистики.

Как сообщает Орелстат, поголовье коров в сельскохозяйственных организациях Орловской области по отношению к 1 апреля 2024 года увеличилось на 1,6 тысячи голов, или на 5 процентов. Количество свиней выросло на 144,8 тысячи голов, или на 11,3 процента, овец – на 400 голов, или на 18,2 процента, птицы – на 88,5 тысячи голов, или на 4,7 процента. При этом численность крупного рогатого скота уменьшилась на 700 голов, или на 0,6 процента.

Если оценивать ситуацию в целом по отрасли, с учетом личных подсобных хозяйств граждан, крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, то, по оценкам статистиков, по состоянию на 1 апреля 2025 года по отношению к аналогичной дате прошлого года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей стадо коров увеличилось на 773 головы, свиней – на 143,3 тысячи голов, птицы – на 41,2 тысячи голов. Численность крупного рогатого скота сократилась на 4 тысячи голов, овец и коз – на 1,1 тысячи голов. Данные цифры, вероятно, сказались и на показателях производственной сферы.

Так, в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в хозяйствах всех категорий объемы производства скота и птицы на убой, в живом весе, увеличились на 6,1 тысячи тонн, молока – на 0,4 тысячи тонн. Производство яиц при этом уменьшилось на 1 миллион штук. За те же три месяца текущего года объем производства скота и птицы на убой именно в сельскохозяйственных организациях области увеличился по сравнению с данными прошлого года на 6,4 тысячи тонн, молока – на 0,9 тысячи тонн, а производство яиц, напротив, уменьшилось – на 600 тысяч штук.

«С начала года надой молока на одну корову в сельхозорганизациях составил 1694 кг против 1597 кг годом ранее, – информирует также Орелстат. – Прирост продуктивности коров зафиксирован в 8 районах области, наивысший удой молока получили животноводы Верховского района. К началу апреля 2025 года обеспеченность скота кормами в расчете на 1 условную голову крупного скота в сельхозорганизациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 3,2 центнера кормовых единиц, что на 24,9 процента ниже прошлогоднего значения».

ИА “Орелград”