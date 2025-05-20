В Орле скончался Заслуженный тренер России Владимир Амилехин

20.5.2025 | 10:30 Новости, Спорт

Прощание состоится завтра.

Фото: vk.com/depr_sport

Об этом сообщили в региональном Департаменте физической культуры и спорта.

Владимир Амилехин родился в Ливнах 14 июня 1938 года. В 1969-м году начал работать в Орле в школе №19 учителем физкультуры. Параллельно он стал тренировать детскую футбольную команду «Тайфун», которая позднее добилась успехов на всероссийском и всесоюзном уровнях (в рамках турнира для подростков «Кожаный мяч»).

«36 воспитанников Владимира Амилехина играли за команды мастеров», – отметили в департаменте. Также благодаря стараниям орловца у школы №19 обустроили современную площадку для игры в футбол.

Прощание с выдающимся учителем и тренером состоится завтра, 21 мая, в зале на улице Цветаева, 15/А1 (в здании судмедэкспертизы). Начало в 10 часов.

ИА «Орелград»


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