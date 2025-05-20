В Ливнах суд защитил права многодетной семьи

Чиновники отказывались назначить матери социальное пособие.

Спор жительницы города Ливны с Орловским отделением Социального фонда России рассмотрел Ливенский районный суд. В иске женщина просила обязать Социальный фонд рассчитать ей ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей до семнадцатилетнего возраста, причем на четверых несовершеннолетних детей, и назначить ей выплату пособия с момента обращения за его назначением. Как следовало из иска, отказ чиновники объяснили тем, что среднедушевой доход этой многодетной семьи превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Орловской области.

«Многодетная мать посчитала отказ Социального фонда необоснованным, поскольку Фонд незаконно включил в общий доход семьи получаемые супругом от работодателя компенсационные выплаты в виде командировочных расходов, компенсаций за молоко и медосмотр, – следует из информации пресс-службы суда. – Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что командировочные расходы, а также компенсация за молоко и медосмотр не входят в налоговую базу, следовательно, не относятся к вознаграждению за выполнение трудовых обязанностей, поэтому указанные выплаты не подлежат учету при расчете среднедушевого дохода семьи».

При таких обстоятельствах прямо в суде были произведены новые подсчеты. И оказалось, что если не учитывать ставшие камнем преткновения компенсационные выплаты, то среднедушевой доход многодетный семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Орловской области. Это означает, что она имеет право на назначение ежемесячного детского пособия. Поэтому суд принял стороны истицы и удовлетворил ее требования.

«Суд обязал Социальный фонд рассчитать многодетной матери ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей до семнадцатилетнего возраста на четверых несовершеннолетних детей и назначить выплату пособия с момента обращения за его назначением. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – резюмирует пресс-служба Ливенского районного суда.

ИА “Орелград”