В Орле уничтожили опасные овощи

Почти центнер продуктов питания признали потенциальной угрозой.

В Орле проверяющие обнаружили в двух точках оптовой торговли около 80 килограммов овощной продукции, которая находилась в продаже без маркировки. Последняя должна содержать информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, а также другие данные. Не нашлось у продавцов и других сопроводительных документов на овощи. Об этом сообщает Орловская транспортная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что нарушения требований действующего законодательства, регламентирующего ввоз на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых установлены запреты и ограничения, были выявлены во время совместной проверки. Вместе с прокурорскими работниками в ней приняли участие сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Отсутствие маркировки послужило основанием для принятия жестких мер.

«Продукция, которая не содержит сведения о товаре, месте ее происхождения и другой обязательной информации, а также не прошедшая фитосанитарный контроль и ввезенная с нарушением законодательства в Российскую Федерацию, несет угрозу здоровью и жизни населения», – пояснили в Орловской транспортной прокуратуре.

По итогам проверки подозрительные овощи были тут же сняты с реализации и впоследствии уничтожены. Кроме того, по результатам принятого комплекса мер прокурорского реагирования виновные лица, а владельцами оптовых торговых точек являются индивидуальные предприниматели, уже привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

ИА “Орелград”