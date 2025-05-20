В Орле химический диктант посвятили Победе

Более 200 человек приняли участие в акции «Формула Победы».

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева подвел результаты VII Международного химического диктанта. На базе этого вуза была организована региональная площадка для проведения указанной ежегодной просветительской акции, причем в Орловской области она впервые прошла в очном формате и собрала свыше 200 участников — школьников, студентов и преподавателей. В этом году акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, ее темой стала «Формула Победы».

«Работу региональной площадки обеспечивали преподаватели кафедры химии Института естественных наук и биотехнологий, а также волонтеры — студенты бакалавриата и магистратуры по химическим направлениям подготовки. Благодаря их участию мероприятие прошло организованно и на высоком уровне», – рассказали в ОГУ.

На выполнение химического диктанта участникам отвели всего 45 минут, причем за это время надо было ответить на 25 вопросов различного уровня сложности. Впрочем, особых знаний и особой подготовки акция не требовала – она рассчитана на широкий круг участников, поэтому главное, по словам организаторов, это не специальные химические познания, а умение логически мыслить.

«Задания требовали логического мышления, внимательности, умения рассуждать и применять житейский опыт. Каждый участник по итогам диктанта получит именной сертификат, – уточнили в ОГУ. – Завершился диктант коллективным исполнением песни «От героев былых времен…» — символичным аккордом, объединившим поколения и подчеркнувшим патриотическую направленность акции».

ИА “Орелград”