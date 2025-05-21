Депутаты орловского облсовета помогли детям и бойцам в ЛНР

21.5.2025 | 12:20 Новости, СВО

Представители регионального парламента доставили на Донбасс гуманитарный груз.

Фото: Пресс-служба облсовета

Как сообщает пресс-служба облсовета, в поездке участвовал спикер Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин, ещё один заместитель Олег Кошелев и депутат Ирина Пашкова. Также в Луганск приехали сотрудники аппарата парламента.

Первым адресом стал местный «Семейный центр», где находятся дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Орловские парламентарии передали им сладости, игрушки, канцелярские товары и развивающие пособия. Также орловцы пообщались с коллективом учреждения.

«С «Семейным центром» ЛНР взаимодействуем с 2022 года. Коллектив всегда принимает нас с теплотой, а дети заряжают оптимизмом», — поделился Музалевский.

Затем орловская делегация передала полезный груз для личного состава Танкового батальона Кантемировской дивизии. «Груз был сформирован при поддержке депутатов областного Совета фракции Партии «Единая Россия» в соответствии с заявками самих адресатов», – отметили в пресс-службе облсовета.

ИА «Орелград»


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