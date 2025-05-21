Замминистра МВД России одобрил продление ареста Лежнева

Его согласие требовалось, чтобы оставить советника Клычкова в СИЗО более чем на год.

Напомним, Лежнева задержали 25-го мая 2024-го. При этом на данный момент следствие настаивает на его содержании в СИЗО до 24 августа текущего года. Такую информацию публикует «Орёлтаймс».

Согласно данным СМИ, продление ареста согласовал заместитель министра внутренних дел России — начальник Следственного департамента МВД Сергей Лебедев.

Также источник утверждает, что на следующей неделе советника орловского губернатора допросят по делу о создании преступного сообщества. Это сделает руководитель следственной группы Евгений Акулов.

«Как считает следствие, советник его и возглавлял», – уточняет СМИ.

ИА «Орелград»