В Орле детсад избавится от аварийного овощехранилища

Установлено, что оно представляет угрозу.

Вопрос обсуждался на заседании комитета горсовета по муниципальной собственности и землепользованию.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, с предложением о списании овощехранилища к депутатам вышла горадминистрация. Оно находится на территории детского сада №42 (в Северном районе на Московском шоссе).

Как считают чиновники, объект пребывает в аварийном состоянии, не используется и даже представляет угрозу. Это подтвреждено официальным заключением экспертной организации (ООО «НАДИР+»).

При этом площадь помещения составляет 47,4 квадратного метра. Также чиновники назвали его первоначальную стоимость — около 100 тысяч рублей. Управление образования уже выделило лимиты для проведения работ по демонтажу.

Комитет одобрил предложение о списании овощехранилища. Однако окончательно этот вопрос будет рассмотрен и решён на ближайшей сессии горсовета.

ИА «Орелград»