Деревню Волково обследовали археологи

Специалисты обследовали участок, отведенный для размещения инженерных коммуникаций.

Экспедиция СПОК «Елецкий стан» провела археологическое обследование земельного участка, отведенного для размещения инженерных коммуникаций (автомобильная дорога, сети газоснабжения, сети водоснабжения и электросети), расположенных в деревне Волково Подмокринского сельского поселения Мценского района. Заказчиком работ является отдел архитектуры администрации Мценского района.

Научно-исследовательские археологические работы проводились на основании открытого листа, выданного Министерством культуры Российской Федерации. Целью исследования было получение информации о наличии либо отсутствии объектов культурного наследия в границах отведенного под строительство земельного участка. Всего во Мценском районе известно около 30 памятников археологии. В археологическом плане он изучен слабо.

В данном случае исследования проводились в центральной части Мценского района, на юго-западной окраине деревни Волково. Участок расположен в 300 метрах к юго-западу от Краснооктябрьской основной общеобразовательной школы и в 660 метрах к юго-востоку от ООО «Центральная крупяная компания». Топографический участок заложен на левом берегу реки Мцыня (левый приток реки Зуша). В процессе работ была исследована территория общей протяженностью 3,9 километра и общей площадью 600 квадратных метров.

Из них 1020 метров отведено под автомобильную дорогу, 650 метров и 300 квадратных метров – под сети газоснабжения, 840 метров – под электросети, 780 метров – под сети водоснабжения, 300 квадратных метров – под устройство скважины. Анализ историко-картографических материалов показал, что обследованная территория расположена за пределами исторических поселений. А полевой этап не выявил на обследуемом участке археологического материала и следов культурного слоя.

Это означает, что строительство инженерных коммуникаций в деревне Волково возможно. Ближайшие известные археологические памятники расположены довольно далеко отсюда. Так, в четырех километрах находится курганный могильник, а почти в пяти километрах – объект культурного наследия федерального значения «Мценск, городище».

ИА «Орелград»