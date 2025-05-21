В Орловской области проверили религиозные организации

Отчет о результатах проверок представило региональное Управление Минюста РФ.

Анализ результатов проверок деятельности некоммерческих организаций, проведенных в первом квартале 2025 года, представило Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области. Речь идет об итогах исполнения контрольно-надзорных функций. Проверки проводятся в соответствии с заранее утвержденным планом, который размещен в открытом доступе на официальном сайте Управления.

«Также в целях свободного ознакомления всеми заинтересованными некоммерческими организациями вышеуказанный план в печатном виде был размещен на информационном стенде, расположенном в помещении Управления, доступном для заявителей», – добавили в ведомстве. Из отчета следует, что всего в первом квартале 2025 года в регионе было проведено семь проверок деятельности некоммерческих организаций, в том числе три в отношении религиозных организаций, три – в отношении иных некоммерческой организации, одна – в отношении регионального отделения политической партии. Все они носили плановый документарный характер.

«По результатам проведенных проверок деятельность общественных объединений и иных некоммерческих организаций была признана удовлетворительной и, в целом, соответствующей их уставным целям и действующему законодательству Российской Федерации», – отмечает региональное Управление Минюста России. Однако в ходе проведения проверок были установлены и отдельные нарушения.

«Некоммерческие и общественные организации ежегодно не размещали установленные формы отчетности о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не предоставляли их средствам массовой информации для опубликования, как того требует пункт 3.2 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», – отмечено в отчете.

Кроме того, некоммерческие организации не соблюдали положения, предусмотренные их же собственными учредительными документами. Подобные нарушения, как правило, затрагивали периодичность заседаний органов управления, состав указанных органов, а также сроки их переизбрания. К слову, в 2024 года в целом по России в рамках надзора и контроля за исполнением законодательства Российской Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях было проведено 402 проверки, в том числе 390 плановых. В результате выявлено 1224 нарушения обязательных требований.

ИА «Орелград»