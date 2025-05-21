Вражеские БПЛА повредили завод в Болхове

Пострадало здание Болховского завода полупроводниковых приборов.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Также, по его словам, «в результате массированной вражеской атаки… получили повреждения несколько частных жилых домов». Однако пострадавших нет.

«В настоящее время на местах происшествия ведутся работы по устранению последствий атаки», – добавил губернатор.

Отметим, что усиленная атака на Орловскую область (а также Брянскую и Курскую) началась накануне вечером. С 20:00 до 04:00 над Орловщиной сбили целых 37 украинских боевых дронов. С 04:00 до 08:00 — ещё 16. Таковы данные Министерства обороны России.

ИА «Орелград»