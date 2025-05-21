Глава орловского депздрава опроверг слухи о закрытии больниц

Планы по реорганизации ЦРБ в регионе обсудили на выездном заседании профильного комитета орловского облсовета.

Оно состоялось в Колпнянской центральной районной больнице. Перед членами комитета выступил глава Департамента здравоохранения Орловской области Александр Альянов

Одной из важнейших тем стали планы региональных властей по реорганизации ЦРБ в регионе. Как сообщает пресс-служба облсовета, Альянов опроверг информацию о возможном закрытии таких учреждений. Причём это касается не только центральных районных больниц, но и участковых, а также врачебных амбулаторий. Как уверяет чиновник, власти не планируют прекращать их работу.

Вместе с тем глава депзрава заявил, что «в Орловской области существует девять медицинских организаций, которые обслуживают меньше рекомендуемой Минздравом России численности населения».

На данный момент реорганизация планируется путём изменения юридического статуса учреждений – «с учётом численности населения каждого района». Эти мероприятия должны пройти в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» (на 2026 – 2030 годы). Пока что они находятся на согласовании с Минздравом.

Впрочем, не все депутаты остались удовлетворены и таким развитием ситуации. В частности, по мнению некоторых народных избранников, даже «юридическая» реорганизация может иметь негативные плоды. В учреждениях может сократиться количество руководителей — а удалённое управление, в свою очередь, понизит качество оказываемых услуг.

Глава комитета Иван Дынкович пообещал, что вопрос останется на контроле и будет рассмотрен на следующих заседаниях.

ИА «Орелград»