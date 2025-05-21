В Орле оштрафовали директора УК «ООО «Сатурнстрой»»

21.5.2025 | 16:00 ЖКХ, Новости

Прокуратура осталась недовольна состоянием одного из домов.

Фото: yandex.ru/maps

Нарушения выявили в Советском районе в доме по Наугорскому шоссе, 25. Оказалось, что здание содержится не должным образом.

Так, ведомство зафиксировало отслоения штукатурки, сколы и трещины на входной группе и на отмостке дома. При этом управляющая организация не проводила своевременный ремонт.

В итоге в отношении директора ОО «Сатурнстрой» возбудили административное дело. Его рассматривал не суд, а заместитель руководителя Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

Ответственного коммунальщика признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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