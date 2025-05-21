Облсовет убедился в отставании ремонта гимназии №39

На объекте побывала группа депутатов.

С рабочим визитом на стройплощадку прибыли заместители председателя комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Ирина Гоцакова и Иван Устинов.

Также они побывали в школе №15 и лицее №32. Они тоже находятся на ремонте. Однако к этим работам не возникло особых нареканий.

В то же время ситуация в гимназии №39 остаётся сложной.

Ремонтом занимается курское ООО «Стройкомплект». Осенью минувшего года работы приостанавливались. На данный момент официальный срок сдачи — это текущий месяц. По факту подрядчик (глава ООО Денис Кофанов) утверждает, что сдаст школу к августу, до начала учебного года. Он объясняет промедление подорожанием строительных материалов, а также проблемами в составлении документации.

Однако есть серьёзные сомнения, что гимназия всё же откроет двери для учащихся к ближайшему 1 сентября. В том числе — у Гоцаковой и Устинова, посетивших объект.

«Одного месяца будет недостаточно для того, чтобы получить разрешительные документы у контролирующих органов, закупить оборудование и в полной мере привести здание в порядок», – отмечает пресс-служба облсовета.

Текущая техническая готовность объекта составляет всего 67%. Пока что депутаты рекомендовали подрядчику нарастить темпы, а также привлечь дополнительных рабочих. Сейчас здесь трудится около 20 человек.

ИА «Орелград»