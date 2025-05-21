Мэра Орла выберут из кандидатов губернатора

Новые правила избрания главы города обсудили в региональном парламенте.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Орловской области Светлана Гонтарь приняла участие в расширенном заседании комитета по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству Орловского областного Совета народных депутатов. Как пояснили в облизбиркоме, присутствие Гонтарь связано с рассмотрением проекта закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связанных с избранием Мэра города Орла», который включен для рассмотрения в повестку законодательного органа.

В свою очередь в пресс-службе Орловского облсовета пояснили, что данный законопроект разработан в целях приведения региональных норм в соответствии с федеральным законодательством. Проект закона предполагает, что мэра будет выбирать представительный орган муниципального образования, то есть депутаты горсовета, но выбирать им придется из списка кандидатов, предложенных губернатором.

«Также законопроектом устанавливается порядок предварительного рассмотрения губернатором Орловской области и представления Орловскому городскому Совету народных депутатов кандидатов на должность мэра города Орла, – сообщает пресс-служба регионального парламента. – Согласно этому порядку, губернатор формирует специальную комиссию, которая проводит предварительную оценку кандидатов на пост мэра. Проект закона устанавливает и порядок проведения первого и второго этапов отбора кандидатов на должность мэра, определяет сроки направления представления о кандидате в Орловский городской Совет народных депутатов».

Ранее в Болхове провалилась попытка выбрать главу города. Вопрос был внесен в повестку дня прошедшей сессии Болховского городского Совета народных депутатов. Последние приняли решение признать выборы главы города Болхова, избираемого городским Советом народных депутатов из своего состава, несостоявшимися в виду отсутствия кандидатур на указанную должность.

Напомним, официально вакантной она стала в ноябре 2024 года, когда Болховский городской Совет народных депутатов досрочно прекратил полномочия главы города Владимира Авилова. Из решения депутатов следовало, что оно было принято в связи с отставкой Авилова по собственному желанию, хотя к тому времени градоначальник уже несколько месяцев находился под следствием по уголовному делу о превышении должностных полномочий при благоустройстве объекта «Болховкин луг».

ИА «Орелград»