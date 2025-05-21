В Орле мошенники маскируются под работников суда

Жителей города призвали быть крайне бдительными и осторожными.

Северный районный суд города Орла обратился к гражданам с призывом и разъяснением. Местных жителей просят быть крайне бдительными и осторожными в связи с участившимися случаями мошеннических действий, когда неизвестные от имени работников аппарата суда звонят по телефону лицам, участвующим в деле. Однако в реальности работники аппарата суда таких действий не производят.

«Цель звонка – подтвердить явку в судебное заседание, для чего просят участвующих в судебных разбирательствах лиц прислать код (пароль) из смс-сообщения или сообщить паспортные данные, – информирует пресс-служба Северного районного суда города Орла. – При возникновении указанных ситуаций не сообщайте никому никакие пароли, паспортные данные или иные сведения, свяжитесь с работниками аппарата суда, получите достоверную информацию».

В суде в порядке справочной информации пояснили, что извещения о дате, времени и месте судебного заседания могут быть направлены почтовой связью, путем телефонограммы (телефонного звонка), смс-сообщения либо судебного извещения в электронном виде, которое направляется при помощи единого портала государственных и муниципальных услуг. Кроме того, такое возможно с использованием системы электронного документооборота участника судебного процесса. Но в данном случае применяется единая система межведомственного электронного взаимодействия, которая не требует подтверждения паролем или кодом.

«Если лицами, участвующими в деле, выбран способ уведомления смс-сообщением, то извещение будет направлено смс-сообщением на указанный номер телефона. Никаких ответных смс-сообщений или кодов доступа направлять и сообщать кому-либо не нужно, – подчеркивает пресс-служба Северного районного суда города Орла. – Если работник аппарата суда извещает участников процессов о времени и месте судебных заседания по телефону (телефонограммой), то никаких паролей, кодов или иных сведений работник суда не спрашивает, так как это не предусмотрено действующим процессуальным законом».

Ранее орловские полицейские пресекли крупное мошенничество. Как сообщала пресс-служба регионального УМВД, оперативникам уголовного розыска поступила информация, что в отношении жительницы города Орла совершаются мошеннические действия. Гражданка, под предлогом приобретения дорогостоящего автомобиля, перевела на счет, указанный ей злоумышленниками, более 2 миллионов рублей. Полицейские связались с ней и объяснили, что ее пытаются обмануть. Женщина написала заявление, после чего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Орловские полицейские оперативно выехали в Казань, где аферисты планировали обналичить похищенные деньги. В результате был задержан житель Татарстана 2001 года рождения.

«В своем обращении, адресованном начальнику регионального УМВД генерал-майору полиции Юрию Савенкову, орловчанка выражает благодарность сотрудникам, занимавшимся раскрытием этого преступления, за оперативность и добросовестность, – сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области. – Женщина отметила, что благодаря профессиональным действиям сотрудников, денежные средства в размере 2,385 миллиона рублей были ей возвращены».

ИА «Орелград»