Мэрию Орла призвали изменить отношение к собственности

Целый ряд рекомендаций озвучили участники публичных слушаний.

В Орле сохраняются проблемы, требующие внимания: высокий уровень муниципального долга, кредиторская задолженность, недостатки в планировании и администрировании доходов. Об этом заявил спикер Орловского горсовета Василий Новиков шедших публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета за 2024 год.

«Необходимо мобилизовать источники доходов, усилить контроль за расходованием средств, принять меры по снижению долга и задолженности», – цитирует Василия Новикова пресс-служба городского парламента. Председатель парламентского комитета по бюджету и налоговой политике Тимур Нерушев, выступивший с содокладом, призвал администрацию города повысить эффективность управления муниципальным имуществом, пересмотрев принципы предоставления его в пользование.

«Необходимо пересмотреть подходы к работе всех участников бюджетного процесса, мобилизовать резервы для пополнения доходной части бюджета, обеспечить исполнение бюджета Орла в 2025-2027 годах, принять меры по эффективному использованию муниципального имущества и расходованию бюджетных средств, сократить кредиторскую задолженность и муниципальный долг», – сообщает пресс-служба Орловского горсовета со ссылкой на выступление Тимура Нерушева.

Ранее городская Контрольно-счетная палата указала на существенные потери доходов города Орла от передачи муниципальных помещений в безвозмездное пользование. «Только Следственному управлению СК РФ по Орловской области в безвозмездное пользование переданы муниципальные помещения по улице Комсомольской и улице 3-й Курской общей площадью 5103,8 квадратных метров, сроком на 49 лет, в связи с чем ежегодные потери бюджета города Орла составляют не менее 20 миллионов рублей», – подсчитали аудиторы.

В целом в безвозмездное пользование из муниципальной казны передано 112 нежилых помещений общей площадью 40,4 тысячи квадратных метров. В то же время, по данным администрации города Орла, в прошлом году доходы бюджета от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков составили 397,6 миллиона рублей, или 100,9 процента годового плана.

По состоянию на начало 2025 года в аренде и оперативном управлении казенных учреждений находилось 16,8 тысячи квадратных метров нежилых помещений, входящих в состав муниципальной казны. Доходы бюджета от аренды составили за год 76 миллионов рублей, что на 2,3 процента больше плана года. По информации мэрии, работа по взысканию задолженности по арендной плате ведется на постоянной основе. Так, в 2024 году должникам было направлено 119 претензий. Дебиторская задолженность по арендной плате за 2024 год снизилась на 900 тысяч рублей.

ИА «Орелград»