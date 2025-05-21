На Орловщине растет число отловленных собак

Тенденцию отметили депутаты регионального парламента.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета, депутаты рассмотрели вопросы реализации закона об обращении с животными без владельцев. Обсуждение прошло на заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Основным докладчиком стал начальник управления ветеринарии Орловской области Алексей Максимовский. Он напомнил, что указанную работу организуют муниципальные образования, но финансирование ведется из средств областного бюджета.

В 2025 году на данные цели запланировано выделение 23,6 миллиона рублей, из которых уже использовано 8,1 миллиона. Таким образом, остаток средств составляет 15,5 миллиона рублей. Контракты на отлов животных без владельцев муниципальные образованиями заключают с частными компаниями и ИП, в том числе из других регионов. Например, на Орловщине бездомных собак и кошек отлавливает белгородское ООО «ЭкоСервис» (Белгородская область) и курское ООО «МиЛена».

«Количество отловленных животных ежегодно увеличивается: в 2019 году — 925 особей, в 2020 году — 745, в 2021 году — 822, в 2022 году — 941, в 2023 году — 999, в 2024 году — 1030, в текущем периоде 2025 года — уже 678 особей, – перечислили в пресс-службе облсовета. – Подводя итог, руководитель профильного подразделения отметил положительную динамику в количестве отловленных животных и достаточный уровень финансового обеспечения программы, однако уточнил, что важным остается усиление контроля за качеством исполнения контрактов и повышением эффективности расходования выделенных средств».

О результатах деятельности по обращению с животными без владельцев депутатов также проинформировали представители администраций города Орла, Орловского муниципального округа, городов Ливны и Мценск. Так, в Орле за мероприятия по обращению с животными без владельцев отвечает за это муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», а подрядчиком стал «ЭкоСервис». Всего в 2024 году на территории областной столицы было отловлено 209 собак.

Отвозили их в пункт передержки, расположенный в деревне Болотовские дворы Орловского муниципального округа. Отловленные собаки содержатся в таком пункте в течение 40 дней. В связи с тем, что указанный пункт передержки не имеет статуса приюта, бродячие животные затем выпускаются на прежние места обитания. По распоряжению правительства Орловской области от 18 марта 2024 года № 163-р в муниципальную собственность был передан приют для животных. Он закреплен на праве оперативного управления за МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

Однако в своем недавнем отчете мэр Орла Юрий Парахин отмечал, что в настоящее время данный приют нельзя использовать по назначению, то есть для размещения животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места обитания, и содержания животных до момента их передачи новым владельцам. Дело в том, что приют не соответствует требованиям, предъявляемым к помещениям для длительного содержания животных, установленным постановлением правительства Орловской области от 3 декабря 2019 года «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них».

ИА «Орелград»