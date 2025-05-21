На Орловщине перекроют переезд рядом со «Спасским-Лутовиново»

21.5.2025 | 14:34 Новости, Транспорт

Это является временной мерой.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Информацию сообщили в областном казённом учреждении «Орелгосзаказчик».

Речь идёт о переезде «321 км станции Бастыево». Он находится во Мценском районе рядом с музеем-усадьбой «Спасское-Лутовиново» – в двух километрах от тургеневских мест.

Переезд будет недоступен для автомобилистов 23 и 26 мая с 10:00 до 18:00. Причиной является проведение неотложных работ по ремонту железнодорожного пути (со вскрытием настила).

Водителям предлагают воспользоваться альтернативным вариантом. Транспорт сможет проехать через переезд «327 км автодороги «Мценск – Нижняя Зароща»»

ИА «Орелград»


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