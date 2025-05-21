Над Орловщиной сбили ещё 30 БПЛА врага

21.5.2025 | 13:36 Важное, Новости, СВО

Массированная атака продолжается.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

По новым данным Министерства обороны, с 08:00 до 11:30 сегодняшнего дня над Орловской областью уничтожили ещё 30 боевых дронов.

Таким образом, массированная атака врага на наш регион продолжается. Она началась с вечера вчерашнего дня. С 20 часов 20 мая по настоящий момент известно уже о 80 сбитых БПЛА.

Сообщалось, что в ходе атаки пострадал Болховский завод полупроводниковых приборов, а также частные дома (тоже в Болхове). Однако пострадавших нет.

Отметим, что параллельно с Орловщиной враг запускал десятки дронов и по другим (соседним) областям. Однако в период с 08:00 до 11:30 главной целью атаки стала именно наша область. Над другими регионами сбили уже заметно меньше БПЛА.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования