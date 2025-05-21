Над Орловщиной сбили ещё 30 БПЛА врага

Массированная атака продолжается.

По новым данным Министерства обороны, с 08:00 до 11:30 сегодняшнего дня над Орловской областью уничтожили ещё 30 боевых дронов.

Таким образом, массированная атака врага на наш регион продолжается. Она началась с вечера вчерашнего дня. С 20 часов 20 мая по настоящий момент известно уже о 80 сбитых БПЛА.

Сообщалось, что в ходе атаки пострадал Болховский завод полупроводниковых приборов, а также частные дома (тоже в Болхове). Однако пострадавших нет.

Отметим, что параллельно с Орловщиной враг запускал десятки дронов и по другим (соседним) областям. Однако в период с 08:00 до 11:30 главной целью атаки стала именно наша область. Над другими регионами сбили уже заметно меньше БПЛА.

ИА «Орелград»