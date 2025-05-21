Орловец пытался смошенничать при поставках продуктов

Имущественный ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей.

Информацию сообщили в орловском управлении Следственного комитета России.

Дело рассматривал Советский районный суд Орла. Известно, что осуждённый — теперь уже бывший руководитель коммерческой организации.

С 2020 по 2022 годы он ввёл в заблуждение представителей нескольких вузов и учреждений Орловской области. Мужчина незаконно поставлял некачественные продукты питания. Имущественный ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей.

Однако в СКР уточнили, что факты были своевременно выявлены, поэтому преступный замысел не удалось довести до конца. В итоге орловца судили не за мошенничество, а за покушение на мошенничество.

Наказанием стал штраф в 1 миллион рублей.

ИА «Орелград»