Орловец пытался смошенничать при поставках продуктов

21.5.2025 | 10:55 Криминал, Новости

Имущественный ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Информацию сообщили в орловском управлении Следственного комитета России.

Дело рассматривал Советский районный суд Орла. Известно, что осуждённый — теперь уже бывший руководитель коммерческой организации.

С 2020 по 2022 годы он ввёл в заблуждение представителей нескольких вузов и учреждений Орловской области. Мужчина незаконно поставлял некачественные продукты питания. Имущественный ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей.

Однако в СКР уточнили, что факты были своевременно выявлены, поэтому преступный замысел не удалось довести до конца. В итоге орловца судили не за мошенничество, а за покушение на мошенничество.

Наказанием стал штраф в 1 миллион рублей.

ИА «Орелград»


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