Орловских чиновников приговорили к ремонту Муравьёвки

21.5.2025 | 11:05 ЖКХ, Новости

Необходимо привести в порядок улицу в Новодеревеньковском районе.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Такое решение вынес местный районный суд.

С соответствующим иском обратилась прокуратура. Перед этим она провела проверку и выявила нарушение законов, регулирующих безопасность дорожного движения.

Оказалось, что покрытие дороги, расположенной в деревне Муравьёвка по улице Набережной, имеет существенные дефекты и повреждения. Также здесь нашли колеи и ямы. Всё это совсем не отвечает требованиям закона.

В итоге межрайонный прокурор обратился с административным иском в отношении администрации муниципального образования. От чиновников потребовали привести дорожное покрытие в нормативное состояние.

«Исполнение судебного акта поставлено на контроль в прокуратуре», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования