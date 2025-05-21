Орловских чиновников приговорили к ремонту Муравьёвки

Необходимо привести в порядок улицу в Новодеревеньковском районе.
Такое решение вынес местный районный суд.
С соответствующим иском обратилась прокуратура. Перед этим она провела проверку и выявила нарушение законов, регулирующих безопасность дорожного движения.
Оказалось, что покрытие дороги, расположенной в деревне Муравьёвка по улице Набережной, имеет существенные дефекты и повреждения. Также здесь нашли колеи и ямы. Всё это совсем не отвечает требованиям закона.
В итоге межрайонный прокурор обратился с административным иском в отношении администрации муниципального образования. От чиновников потребовали привести дорожное покрытие в нормативное состояние.
«Исполнение судебного акта поставлено на контроль в прокуратуре», – добавили в ведомстве.
ИА «Орелград»