Орловских чиновников приговорили к ремонту Муравьёвки

Необходимо привести в порядок улицу в Новодеревеньковском районе.

Такое решение вынес местный районный суд.

С соответствующим иском обратилась прокуратура. Перед этим она провела проверку и выявила нарушение законов, регулирующих безопасность дорожного движения.

Оказалось, что покрытие дороги, расположенной в деревне Муравьёвка по улице Набережной, имеет существенные дефекты и повреждения. Также здесь нашли колеи и ямы. Всё это совсем не отвечает требованиям закона.

В итоге межрайонный прокурор обратился с административным иском в отношении администрации муниципального образования. От чиновников потребовали привести дорожное покрытие в нормативное состояние.

«Исполнение судебного акта поставлено на контроль в прокуратуре», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»