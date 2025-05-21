Орловцы жалуются на трёхдневное отсутствие газа в многоэтажке

Жильцы утверждают, что коммунальщики отказываются даже давать комментарии.

О проблеме «Орёлграду» сообщили жильцы дома по улице Антонова, 5. Это пятиэтажный дом с пятью подъездами, который находится в Советском районе.

«Целиком отключили многоквартирный дом от газоснабжения! Люди сидят без тепла и горячей воды, банально даже поесть приготовить не могут», – рассказали орловцы.

Также они утверждают, что представители коммунальных служб не хотят отвечать на их вопросы и вносить хоть какую-то ясность в сложившуюся ситуацию. Так продолжается уже третий день.

Напомним, недавно вопросы, связанные с газоснабжением, обсуждались на профильном комитете облсовета. Тогда у участников разговора заметно разошлись мнения об обновлённых ценах на услуги «Газпрома».

ИА «Орелград»