Орловцы жалуются на трёхдневное отсутствие газа в многоэтажке

Жильцы утверждают, что коммунальщики отказываются даже давать комментарии.
О проблеме «Орёлграду» сообщили жильцы дома по улице Антонова, 5. Это пятиэтажный дом с пятью подъездами, который находится в Советском районе.
«Целиком отключили многоквартирный дом от газоснабжения! Люди сидят без тепла и горячей воды, банально даже поесть приготовить не могут», – рассказали орловцы.
Также они утверждают, что представители коммунальных служб не хотят отвечать на их вопросы и вносить хоть какую-то ясность в сложившуюся ситуацию. Так продолжается уже третий день.
Напомним, недавно вопросы, связанные с газоснабжением, обсуждались на профильном комитете облсовета. Тогда у участников разговора заметно разошлись мнения об обновлённых ценах на услуги «Газпрома».
ИА «Орелград»