Сегодня в Орле должен возобновить движение трамвай №4

21.5.2025 | 13:01 Новости

Такие перемены пообещали в пресс-службе администрации города.

Фото: vk.com/oreladm

В мэрии пояснили, что ремонт трамвайного полотна, расположенного на 1-й Курской, завершился. Именно по этой причине маршрут не работал с начала апреля.

На период этого ремонта трамвай №4 заменили временным автобусом №4Т.

Также в пресс-службе уточнили, что трамвай будет курсировать по прежнему расписанию. Напомним, он идёт от железнодорожного вокзала до школы №35.

Ранее этот трамвайный маршрут на протяжении длительного времени не функционировал из-за ремонта Красного моста, однако возобновился с ноября минувшего года. В феврале 2025-го его также приостанавливали — тоже по техническим причинам.

ИА «Орелград»


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