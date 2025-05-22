Депутаты помогли Донбассу вещами и продуктами

В зону СВО доставили маскировочные сети, в ЛНР – продуктовые и вещевые наборы.

Это произошло на минувшей неделе.

Так, группа орловских депутатов встретилась с бойцами из нашей области, которые выполняют задачи на СВО, и передала им маскировочные сети. Как пояснил «народный избранник» из городского совета Орла Алексей Чикин, с наступлением летнего периода военнослужащим требуются масксети определённой цветовой гаммы. Нередко это позволяет спасти их жизни и здоровье.

Соответствующий запрос поступил от самих бойцов. В исполнении этой заявки оперативно помогли волонтёры.

Другой депутат горсовета, Владислав Гефель, поучаствовал в сборе гуманитарной помощи для городов Луганска и Антрацита. Акцию организовали волонтёрские объединения «Браться, мы с вами!» и «ZA Россию».

Из Орла на Донбасс отправили продуктовые и вещевые наборы. Их распределят между госпиталями и детдомами.

«Сразу откликнулся на просьбу по закупке муки», – рассказал Владислав Гефель. Депутат пояснил, что оказывает помощь и бойцам, но понимает, что на Донбассе в поддержке нуждаются не только военнослужащие, но и социально важные объекты, медицинские учреждения, несовершеннолетние. На данный момент волонтёры уже доставили данный груз до места назначения.

ИА «Орелград»