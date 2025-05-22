Отец пятерых детей из Орла написал Бастрыкину

Орловец сообщил главе СКР, что его несовершеннолетней дочери-инвалиду не дают положенные лекарства.

Ребёнку 11 лет. Девочка не получает препараты, которые являются жизненно необходимыми, с ноября минувшего года. Мужчина приобретает их за свой счёт, хотя это является для него проблематичным.

«Многочисленные обращения в профильную структуру результатов не принесли», – отметили в Информационном центре Следственного комитета России.

Известно, что орловец обратился к Александру Бастрыкину через его официальную приёмную «Вконтакте». По данному факту орловское управление СКР уже проводит проверку. Теперь она поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Председатель Следственного комитета поручил доложить ему о предварительных и окончательных результатах проверки. Это должен сделать Андрей Чапанов, исполняющий обязанности главы орловского управления.

ИА «Орелград»