Скончался орловский ветеран ВОВ Георгий Титов

Он жил во Мценске.

Печальную новость сообщил глава города Николай Кочетаев. Титов ушёл из жизни в возрасте 103 лет.

«Его жизнь была ярким примером мужества, стойкости и преданности Родине. Светлая память Георгию Никитовичу», – написал градоначальник.

Георгий Титов родился 14 ноября 1921 года в Свердловском районе в деревне Философовский Лазавец. Окончил вечернюю школу. В годы Великой Отечественной войны воевал в 105-м стрелковом полку Первого Украинского фронта — в пулемётном расчёте. Был тяжело ранен (в 1943-м, при освобождении Запорожской области).

После лечения орловца демобилизовали. Затем он вернулся на малую родину, где работал бухгалтером на предприятиях и в организациях Свердловского района и Мценска. Заочно получил высшее образование по соответствующей специальности, окончив Всесоюзный финансово-экономический институт (в 1960-м году).

Затем Титов работал директором во Мценском Горторге, старшим мастером хозяйственной службы главного литейного цеха Мценского завода алюминиевого литья.

Был награждён орденами Отечественной войны второй степени и Трудового Красного Знамени, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией», юбилейными медалями. Совсем недавно, в апреле этого года, Титов стал Почётным гражданином города Мценска.

ИА «Орелград»