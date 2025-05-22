Из Орла депортированы 22 иностранца

Ещё 111 мигрантов не смогут вернуться на территорию региона и РФ.

В Орловской области за четыре месяца 2025 года сотрудники Управления по вопросам миграции провели 128 контрольно-надзорных мероприятий. В результате было выявлено 790 административных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания и проживания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Нарушения выявлялись и при осуществлении ими трудовой деятельности. Такие данные привело региональное Управление МВД России.

«По материалам сотрудников органов внутренних дел возбуждено 67 уголовных дел по статьям 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ (организация каналов нелегальной миграции, фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ), – следует из информации КМВД. – В рамках установленных полномочий утверждено 26 решений о депортации иностранных граждан, 22 иностранца депортированы из России; въезд в РФ закрыт 111 лицам данной категории».

В период с 14 по 17 апреля на территории Орловской области было проведено межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Иностранец». Его целью являлось выявление и привлечение к ответственности иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство, а также лиц и организаций, их пригласивших и не обеспечивших при этом соблюдение установленных требований. Еще одной задачей было выявление тех, кто трудоустроил иностранцев в нарушение миграционного законодательства, а также выявление и пресечение маршрутов перемещения иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России.

Результатом операции «Иностранец» стало выявление 11 преступлений, предусмотренных статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, в рамках операции было выявлено 78 нарушений миграционного законодательства и задокументировано 22 административных правонарушения, совершенных иностранных гражданами. В отношении трех иностранных граждан принято решение об их административном выдворении за пределы России, а семи иностранцам запретили въезд в Российскую Федерацию.

ИА “Орелград”