Строительство Баклановского СДК вновь обсудили в облсовете

В настоящее время объект по-прежнему не введен в эксплуатацию.

Депутаты Орловского облсовета уже не в первый раз обсудили ситуацию с затянувшимся строительством сельского Дома культуры в селе Бакланово. Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, инспектор Контрольно-счетной палаты Орловской области Ирина Лисицкая представила на обсуждение отчет о проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство указанного объекта. Кстати, средства выделялись в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

«Отчет описывает проверку использования бюджетных средств на строительство Баклановского сельского Дома культуры в рамках федерального проекта «Культурная среда», – уточняет пресс-служба Орловского облсовета. – Контракт на строительство стоимостью 75,5 миллиона рублей был заключен с ООО «Стройкомплект». По состоянию на ноябрь 2024 года выполнено лишь 33,6 процента запланированных работ. Задержки вызваны ошибками и недоработками проектной документации, подготовленной ООО НПО «ГРАД», что потребовало внесение изменений и увеличило стоимость контракта на 9,2 миллиона рублей».

Аудиторы отмечают, что закупка на строительство сельского дома культуры в селе Бакланово осуществлялась с использованием конкурентных способов определения подрядчика, то есть путем проведения электронного аукциона с соблюдением. Требования Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при этом были соблюдены. С другой стороны, по мнению КСП, администрацией Орловского муниципального округа «не было обеспечено направление претензий об уплате неустойки (пени, штрафа) по всем фактам нарушений исполнения условий муниципального контракта».

При определении стоимости дополнительных работ и затрат, потребность в которых возникла уже в ходе строительства, не был учтен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в объеме 1,082 миллиона рублей, предусмотренные в сводном сметном расчете. Вследствие этого, считает КСП, «действия администрации Орловского муниципального округа влекут экономически необоснованные затраты, не отвечающие принципу эффективности использования бюджетных средств».

«Объем работ на сумму 5,623 миллиона рублей выполнен подрядчиком до внесения изменений в локальный сметный расчет, в связи с чем реализация решений о внесении изменений в сметную документацию осуществлялась после окончания работ на объекте под фактически выполненные работы, – говорится в отчете. – Администрацией Орловского муниципального округа допущено нарушение условий контракта в части принятия и оплаты материалов, не соответствующих проектно-сметной документации».

Акты освидетельствования скрытых работ подрядчиком ООО «Стройкомплект» оформлялись формально, кроме того, значительно затягивались сроки подготовки и предъявления документов, подтверждающих соответствие работ предъявляемым к ним требованиям.

«Администрация допустила нарушения в принятии и оплате несоответствующих проекту материалов, имеет место формальное оформление актов скрытых работ и неэффективное использование средств авторского надзора. В настоящее время объект по-прежнему не введен в эксплуатацию», – резюмирует пресс-служба Орловского облсовета.

ИА “Орелград”