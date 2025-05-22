Парахин согласовал многоэтажку на улице Латышских стрелков

Мэр Орла подписал соответствующее постановление.

Заявление поступило от ООО «СЗ «Жилстрой-Инвест». Строительство планируется на участке площадью 8,59 тыс. кв. м (кадастровый номер 57:25:0020531:325), между улицами МОПРа, Некрасова, Латышских стрелков. Рассмотрев предоставленные документы, принято решение согласовать архитектурно-градостроительный облик многоквартирного жилого дома. Подразумевается два этапа строительства. Первый общей площадью 11383,27 кв. м, второй – 9543,22 кв. м. Дом будет 18-этажным.

Застройщик был определен летом 2023 года. На месте аварийных домов, хозпостроек и ряда частных домовладений новое жилье появится в рамках комплексного развития территории. На публичных слушаниях проектировщики сообщали, что помимо квартир в здании будут общественные помещения. Благоустройство улицы Латышских Стрелков обещали сохранить и дополнить. Около 100 парковочных мест для жильцов дома планируют разместить между гаражами и заправкой.

ИА “Орелград”