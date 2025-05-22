Мемориал «Судбищенская битва» включили в инвестпрограмму

Соответствующие поправки в документ внесло правительство региона.

Правительство Орловской области распорядилось о внесении изменений в межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Она была принята в январе 2025 года, и ее первоначальный объем финансирования программы на текущий год составлял 5,605 миллиарда рублей. Теперь он увеличен до 8,469 миллиарда рублей.

В частности, в инвестиционную программу включено мероприятие по созданию мемориального комплекса «Судбищенская битва». Реализация этого проекта запланирована на 2025-2027 годы. Общий объем затрат, с учетом строительства сопутствующих объектов, составит 682,76 миллиона рублей. А непосредственно на создание мемориального комплекса в программу заложено 262,447 миллиона рублей, которые ранее не были в ней предусмотрены. Кроме того, на создание проектно-сметной документации и экспертизу заложено около 25 миллионов рублей.

Ранее мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что проектно-сметная документация на благоустройство территории города Орла, ограниченной улицами Гагарина, Правый берег реки Орлик, набережной левого берега реки Оки от моста «Красный», уже была разработана в 2024 году. Данная работа проводилась по муниципальной программе «Благоустройство территорий города Орла» в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва». Работы по благоустройству ведутся в текущем году и в соответствии с заключенным контрактом должны быть завершены в 2026 году.

К слову, в прошлом году в областной столице были выполнены работы по благоустройству трех общественных территорий: сквера имени Гуртьева, ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» и прилегающей к нему территории, сквера имени Бунина. Интересно, что на 2025 год было запланировано благоустройство сквера Танкистов. «В связи с отсутствием подрядчика на выполнение работ по благоустройству указанного сквера Межведомственной комиссией по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Орловской области принято решение о продолжении в 2025 году работ по благоустройству сквера им. И.А. Бунина», – отметил по этому поводу в своем отчетном докладе Юрий Парахин.

ИА “Орелград”