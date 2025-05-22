Размер субсидий общественникам ограничили в Орле

Правила субсидирования некоммерческих организаций утвердили городские власти.

Администрация города Орла утвердила порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО). Документ принят в целях осуществления муниципальной финансовой поддержки реализации проектов таких организаций. Субсидии предоставляются из бюджета города по итогам проведения отбора. Субсидии носят целевой характер и финансируются в рамках муниципальной программы «Поддержка институтов гражданского общества» в пределах ассигнований, предусмотренных решением Орловского городского Совета народных депутатов о бюджете города Орла на очередной финансовый год.

Окончательный размер поддержки определяется в каждом конкретном случае исходя из сметы расходов, планируемых на реализацию проекта. Но по условиям, размер субсидии не может превышать 100 000 рублей одному получателю. Субсидии предоставляются при соблюдении ряда условий. В частности, СО НКО должна быть создана в организационно-правовой форме общественной организации (за исключением политической партии), общественного движения, фонда, частного учреждения, автономной некоммерческой организации, ассоциации, союза, религиозной организации, казачьего общества или общины коренных малочисленных народов РФ.

Организация должна быть зарегистрирована и работать на территории города Орла и осуществлять хотя бы один из видов деятельности, предусмотренных Законом «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Орловской области». У нее не должно быть учредителя, являющегося государственным органом, органом местного самоуправления или публично-правовым образованием. Отбор соискателей производится в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» не менее 1 раза в год.

Ранее мэр Юрий Парахин сообщал, что администрация города Орла активно взаимодействует с социально ориентированными некоммерческими организациями, ежегодно оказывая им финансовую, имущественную, консультационную, организационно-методическую и информационную поддержку. Финансовая поддержка осуществляется на основании конкурса социальных проектов. В 2024 году ее получили 10 проектов СО НКО на общую сумму 900 тысяч рублей.

ИА “Орелград”