Орловщину поставили на 3-е место по стоимости продуктов

Доклад о ценовой ситуации представили областные власти.

В Орловской области стоимость потребительской корзины из 24 основных продуктов питания по итогам первого квартала 2025 года составила 5796,1 рубля, увеличившись на 25,66 рубля, или на 0,44 процента, по сравнению с началом года. Это заметно ниже среднего значения по ЦФО (минус 16 процентов, разница 1105,85 рубля) и всей России (минус 9,4 процента, разница 599,36 рубля). Такие данные привела пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов со ссылкой на доклад руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области Дениса Леонова.

«Среди ближайших соседей Орловская область заняла третье место по стоимости продуктового набора после Липецкой и Курской областей, – информирует пресс-служба регионального парламента. – По информации Дениса Леонова, цены снизилась на такие продукты, как яйца куриные, мясо птицы, рис, пшено, сливочное масло, баранина, свинина и соль. При этом незначительно выросла стоимость молока, гречки, сахара, говядины, муки и др.».

Между тем, по данным Орелстата, в марте 2025 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 21 581,9 рубля в расчете на месяц. А стоимость условного минимального набора продуктов питания составила 7052,2 рубля, увеличившись по сравнению с февралем 2025 года на 1,8 и 4,1 процента соответственно.

Индекс цен производителей на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, в марте 2025 года относительно предыдущего месяца составил 100,5 процента, в том числе на продукцию обрабатывающих производств – 100,4 процента, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 101,9 процента, водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 100 процентов.

Кроме того, статистики подсчитали, что в марте 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, составил 101,1 процента, в том числе в растениеводстве – 101,5 процента, в животноводстве – 100,2 процента. Индекс тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом в марте по отношению к февралю 2025 года составил 96 процентов, в том числе на междугородние перевозки – 97,9 процента, городские и пригородные перевозки – 93,5 процента.

ИА “Орелград”