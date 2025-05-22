Общественник помог орловцам с парковками и ямами

К Александру Брееву обратились жильцы домов, расположенных в Орле на улице Маринченко.

В помощи нуждались жильцы из домов №12 и №14. Проблема оказалась типичной. Во-первых, в их общем дворе остро не хватало парковочных мест. Во-вторых, на асфальтовом покрытии зияли многочисленные ямы, которые разрастались с каждым годом.

Снять эти вопросы могло бы комплексное благоустройство двора. Однако территория не попала в соответствующую программу.

Александр Бреев (координатор отделения «Единой России» по Северному району) привлёк к делу спецтехнику. В итоге удалось оперативно ликвидировать ямы, а также обустроить места парковки. Они существовали и ранее, но при осадках превращались в лужи.

Общественник поблагодарил орловцев за «своевременный сигнал». «Также на ближайшее будущее мы запланировали включение домов 14 и 12 по улице Маринченко в федеральную программу по благоустройству», – рассказал Александр Бреев.

ИА «Орелград»