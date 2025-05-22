Определен подрядчик для ремонта дворов Орла на 130 миллионов

Сразу три контракта получила компания из Севастополя.

Подрядчика искали с помощью электронных аукционов. Победителем сразу трех стало ООО “Ремонтно-строительное управление”. Контракты подписаны 20 мая. Общая их цена – 134 107 920,61 рубля. На эти средства должны привести в порядок 25 дворов.

В Заводском районе – ул. Спивака, д. 16; ул. Комсомольская, д. 122, 124, 132, 251; ул. 6-ой Орловской дивизии, д. 15; ул. Узловая, д. 2; ул. Машкарина, д. 4, 6, 8, 10.

В Железнодорожном – ул. 2-я Курская, д. 32, 34; ул. Ливенская, д. 30, 30б, 30г; ул. Советская, д. 25.

В Северном – д. 160 корпус 1, 160 корпус 2, 160 корпус 3; ул. Рощинская, д. 3; ул. Маринченко, д. 1; пер. Артельный, д. 4; пос. Кирпичного завода, д. 25, 27.

Срок исполнения контрактов – 24 сентября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

По данным kartoteka.ru, ООО “РСУ” зарегистрировано в 2019 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Численность персонала – до 15 человек. Учредитель и генеральный директор – Егиазарян Анаит Асатуровна. Судя по ЕИС «Закупки», компания активно участвовала в аукционах в 2020 году, получая контракты на ремонт проездов и крыш в Московской области, Севастополе. В том числе РСУ выиграла аукцион на выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли в корпусе пансионата «Лесные дали». Заказчиком было ФГБУ “Оздоровительный комплекс «Рублево-Звенигородский» Управления делами президента Российской Федерации.

ИА “Орелград”