Орловское УФАС попросили проверить цены на овощи

Информация об этом прозвучала на заседании парламентского комитета.

Руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Денис Леонов выступил на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов и рассказал о ценовой ситуации на потребительском рынке региона за первый квартал текущего года. В числе прочего он отметил значительный рост цен на картофель — на 39,17 процента, капусту — на 16,98 процента, морковь — на 4,51 процента и на лук — на 2,9 процента.

«В этой связи департаментом в адрес Орловского УФАС были направлены обращения для проведения мероприятий по установлению обоснованности увеличения цен хозяйствующими субъектами, – сообщает пресс-служба Орловского облсовета. – В антимонопольном ведомстве пояснили, что рост цен на овощи и фрукты — обычное явление по всей стране, которое случается каждый год. Это связано с тем, что запасов местных продуктов не достаточно, в связи с чем приходится завозить больше овощей и фруктов из других регионов, что ведет к удорожанию продукции».

Тем временем Орловское УФАС сообщило, что торговые сети больше не смогут штрафовать поставщиков за невыполнение несогласованного заказа товаров. Как пояснили в ведомстве, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разработанный при участии антимонопольной службы. Суть проблемы в том, что торговые сети в некоторые договора включают условие об обязанности поставщиков поставить продовольственные товары по их заказам без подтверждения возможности поставки.

«По данным производителей, на практике возникают ситуации, когда торговые сети незапланированно увеличивают объемы заказов, в том числе из-за ошибок в прогнозировании спроса на отдельные товары, – следует из информации Орловского УФАС. – При этом поставщики не имеют возможности отказаться от выполнения таких заказов, поскольку это влечет штрафы со стороны торговых сетей. В результате штрафы теряют свою первоначальную функцию – обеспечение исполнения обязательств – и превращаются в дополнительный источник дохода для сетей».

Эти издержки поставщики вынуждены компенсировать за счет увеличения стоимости товаров, что бьет по карману простого потребителя. Решить данную проблему и призван новый законопроект. Он предусматривает введение в Закон о торговле запрета на установление в договорах обязанности поставщика исполнить заказ до подтверждения возможности его поставки. И если такого подтверждения не последует, поставщик не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение заказа.

«По мнению ФАС России, принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию рынка торговли, восстановлению прав поставщиков на свободу договора, обеспечению потребителей товарами по доступным ценам», – добавили в Орловском УФАС.

ИА “Орелград”