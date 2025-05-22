После атаки врага на Болхов пострадали 14 домов и квартир

22.5.2025 | 14:45 Важное, Новости, СВО

Это произошло предыдущей ночью.

Фото: редакция районной газеты «Болховские куранты»

Информацию озвучили в администрации района.

Сегодня с семьями орловцев, чьё жильё оказалось повреждено после нападения, встретился Алексей Берестов, временно исполняющий обязанности заместителя губернатора в правительстве Орловской области по социальной политике. По его словам, жителям оказывают максимальную поддержку в решении текущих проблем. Это касается и работ по разбору завалов.

Берестов заявил, что администрация Болховского района находится на связи с жителями с первых часов всей ситуации.

Также чиновник отметил, что ожидает, что комиссия, которая оценивает нанесённый ущерб, выполнит свои задачи оперативно. После этого можно будет приступить к восстановлению жилья. Условия проживания орловцев ни в коем случае не должны ухудшиться.

«Ничто не должно напоминать людям о случившемся», – пишет пресс-служба губернатора Орловской области, ссылаясь на Берестова.

Также сообщалось, что вражеский БПЛА нанёс повреждения Болховскому заводу полупроводниковых приборов. Подробности сообщили в МЧС.

ИА «Орелград»


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